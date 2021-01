Il tabellone calciomercato invernale 2021: ecco tutti i trasferimenti in Serie A del mese di gennaio

La Serie A vive come ogni anno nel mese di gennaio la sua finestra invernale di trasferimenti. Tabellone calciomercato invernale 2021: le 20 società del massimo campionato potranno ufficializzare movimenti in entrata e in uscita a partire da lunedì 4 gennaio fino a lunedì 1 febbraio 2021. Ecco il riepilogo di tutti i trasferimenti.

LEGENDA TABELLONE CALCIOMERCATO

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo. Non sono considerati nel tabellone i trasferimenti minori per il Settore giovanile.

I movimenti del giorno sono inseriti in rosso e in grassetto.

ATALANTA – Allenatore: Gasperini



Acquisti: Maehle (Dif, Genk, D)

Cessioni: –

Obiettivi: Zaccagni (Cen, Verona), Oristanio (Att, Inter), Ramirez (Cen, Sampdoria), Otavio (Cen, Porto)

BENEVENTO– Allenatore: F. Inzaghi



Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Falco (Att, Lecce), Cutrone (Att, Fiorentina), Inglese (Att, Parma), Cornelius (Att, Parma)

BOLOGNA – Allenatore: Mihajlovic

Acquisti: –

Cessioni: – Denswil (Dif, Bruges, P)

Obiettivi: Lasagna (Att, Udinese), Lammers (Att, Atalanta), Piccoli (Att, Spezia), Cutrone (Att, Fiorentina), Nkoulou (Dif, Torino), Inglese (Att, Parma), Pellegri (Att, Monaco), Cetin (Dif, Verona), Juan Jesus (Dif, Roma), Sutalo (Dif, Atalanta)

CAGLIARI – Allenatore: Di Francesco



Acquisti: Nainggolan (Cen, Inter, P)

Cessioni: –

Obiettivi: Bourabia (Cen, Sassuolo), Reynolds (Dif, Dallas)

CROTONE – Allenatore: Stroppa

Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Galabinov (Att, Spezia), Frabotta (Dif, Juventus), Sutalo (Dif, Atalanta), Cerri (Att, Cagliari), Edera (Att, Torino)

FIORENTINA – Allenatore: Prandelli



Acquisti: –



Cessioni: –

Obiettivi: Caicedo (Att, Lazio), Maleh (Cen, Venezia), El Shaarawy (Att, Shanghai), Nsame (Att, Young Boys), Nzola (Att, Spezia), Torreira (Cen, Atletico Madrid), Conti (Dif, Milan), Lasagna (Att, Udinese), Man (Att, FCSB), Izzo (Dif, Torino), Ricci (Cen, Empoli)

GENOA – Allenatore: Ballardini

Acquisti: Vavro (Dif, Lazio, P)

Cessioni:

Obiettivi: Piatek (Att, Herta), Asamoah (Dif, svincolato), Kouamè (Att, Fiorentina), Cutrone (Att, Fiorentina), Musacchio (Dif, Milan), Duncan (Cen, Fiorentina), Pinamonti (Att, Inter)

INTER – Allenatore: Conte



Acquisti: –

Cessioni: Nainggolan (Cen, Cagliari, P)

Obiettivi: Gomez (Cen, Atalanta), Gervinho (Att, Parma), Paredes (Cen, Psg), Pellè (Att, svincolato), De Paul (Cen, Udinese), Marcos Paulo (Att, Fluminense), Origi (Att, Liverpool)

JUVENTUS – Allenatore: Pirlo

Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Llorente (Att, Napoli), Reynolds (Dif, Dallas), Rovella (Cen, Genoa), Pellè (Att, svincolato), Gomez (Cen, Atalanta), Locatelli (Cen, Sassuolo), Milik (Att, Napoli), Pavoletti (Att, Cagliari)

LAZIO – Allenatore: S. Inzaghi



Acquisti: –

Cessioni: Vavro (Dif, Genoa, P)

Obiettivi: Bradaric (Dif, Lille), Romulo (Cen, svincolato), Kamenovic (Dif, Cukaricki), Umtiti (Dif, Barcellona), Gomez (Cen, Atalanta), Zaccagni (Cen, Verona), Ricca (Dif, Bruges)

MILAN – Allenatore: Pioli

Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Simakan (Dif, Strasburgo), Lovato (Dif, Verona), Gomez (Cen, Atalanta), Kabak (Dif, Schalke), Scamacca (Att, Genoa), Christensen (Dif, Chelsea), Rudiger (Dif, Chelsea), Jovic (Att, Real Madrid), Thauvin (Att, Marsiglia)

NAPOLI – Allenatore: Gattuso

Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Emerson Palmieri (Dif, Chelsea), Vuskovic (Dif, Hajduk Spalato), Sokratis (Dif, Arsenal), Thauvin (Att, Marsiglia)

PARMA – Allenatore: Liverani

Acquisti: –

Cessioni: Scozzarella (Cen, Monza, D)

Obiettivi: Falco (Att, Lecce), Saponara (Cen, Fiorentina), Petriccione (Cen, Crotone), Sansone (Att, Bologna), Verdi (Att, Torino), Pinamonti (Att, Inter)

ROMA – Allenatore: Fonseca



Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Antov (Dif, CSKA Sofia), El Shaarawy (Att, Shanghai), Gomez (Cen, Atalanta), Frimpong (Dif, Celtic), Montiel (Dif, River Plate), Gray (Att, Leicester), Zaccagni (Cen, Verona)

SAMPDORIA – Allenatore: Ranieri

Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Karaman (Att, Fortuna Dusseldorf), Cutrone (Att, Fiorentina), Lammers (Att, Atalanta), Sabelli (Dif, Brescia), Man (Att, FCSB), Maleh (Cen, Venezia), Lasagna (Att, Udinese)

SASSUOLO – Allenatore: De Zerbi

Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Walace (Cen, Udinese), Pavoletti (Att, Cagliari), Pinamonti (Att, Inter), Fazio (Dif, Roma), Juan Jesus (Dif, Roma)

SPEZIA – Allenatore: Italiano

Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Nsame (Att, Young Boys), Ounas (Att, Cagliari), Sabelli (Dif, Brescia), Faragò (Dif, Cagliari), Saponara (Cen, Fiorentina), Falco (Att, Lecce)

TORINO – Allenatore: Giampaolo

Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Krunic (Cen, Milan), Defrel (Att, Sassuolo), Kouamè (Att, Fiorentina), Gabriel Neves (Cen, Nacional Montevideo), Torreira (Cen, Atletico Madrid), Duncan (Cen, Fiorentina), Tourè (Cen, Nantes), Lobotka (Cen, Napoli)

UDINESE – Allenatore: Gotti



Acquisti: –

Cessioni: –

Obiettivi: Tufegdzic (Cen, Spartak Subotica), Piatkowski (Dif, Rakow)

VERONA – Allenatore: Juric



Acquisti: Bessa (Cen, Goias, FP)

Cessioni: –

Obiettivi: Gagliolo (Dif, Parma), Juan Jesus (Dif, Roma), Torregrossa (Att, Brescia), Falco (Att, Lecce), Pinamonti (Att, Inter), Sandler (Dif, Manchester City)