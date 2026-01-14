Calciomercato Torino: intreccio Asllani Anjorin. Cosa sta succedendo in queste ore per il centrocampo granata, svelate le mosse

Calciomercato Torino: intreccio Asllani Anjorin per il centrocampo granata. Le mosse e cosa sta succedendo in queste ore

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo e accende i riflettori su due piazze che, per motivi diversi, cercano la svolta nella zona nevralgica del campo. Cagliari e Genoa sono le protagoniste delle ultime ore, con mosse che potrebbero ridisegnare gli equilibri della lotta salvezza e del centro classifica.

Cagliari, idea Anjorin: trattativa con il Torino

La notizia del giorno in casa rossoblù, riportata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, riguarda un profilo internazionale. Il Cagliari ha avviato una trattativa concreta con il Torino per Tino Anjorin. Il centrocampista classe 2001 è il nome scelto dalla dirigenza sarda per dare profondità e dinamismo alla mediana. Il Torino, proprietario del cartellino, non chiude alla cessione: il club granata è consapevole che l’ex Chelsea necessita di continuità per esplodere definitivamente. Il dialogo è aperto e le parti lavorano per trovare l’intesa sulla formula.

Genoa scatenato: De Rossi vuole Asllani

Sull’altra sponda, quella ligure, c’è un Genoa rivitalizzato dalla cura di Daniele De Rossi. Il tecnico crede fermamente nella salvezza, forte del pareggio col Milan e del tris rifilato proprio al Cagliari. Per blindare la categoria, il Grifone punta in alto: il sogno è Kristjan Asllani. Il regista della nazionale albanese, di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al Torino, è finito ai margini del progetto tecnico di Marco Baroni, allenatore dei granata. Il Genoa si è inserito tra i due club per cercare una soluzione che porti il play a Marassi.

Colpo in prospettiva: fatta per Dagasso

Se Asllani è il presente, il Genoa lavora anche per il futuro immediato. La società è a un passo da Matteo Dagasso, centrocampista classe 2004 del Pescara, considerato uno dei migliori talenti della Serie C. L’offerta è sul tavolo: 2 milioni di euro di base fissa più bonus per arrivare a 2,5 milioni. I club sono in contatto per formalizzare l’operazione nelle prossime ore.