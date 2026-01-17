Calciomercato Torino, Asllani verso l’addio ai granata: ecco la sua probabile destinazione

Calciomercato Torino, Asllani sempre più vicino all’addio: si delinea la sua prossima destinazione. Le ultimissime

Il mercato di riparazione entra nel vivo e, con appena due settimane rimaste prima della chiusura, l’attenzione si concentra sull’asse Torino‑Milano. In casa granata, e con inevitabili riflessi anche sull’Inter che segue con cura i propri giovani, il tema centrale riguarda il futuro di Kristjan Asllani, regista albanese apprezzato per visione di gioco e qualità nel palleggio.

Secondo quanto riportato da La Stampa, l’esperienza di Asllani sotto la Mole sarebbe ormai ai titoli di coda. Il centrocampista non rientra più nei piani tecnici del Torino, una scelta confermata anche dalle recenti dichiarazioni di Gianluca Petrachi. La società granata sta preparando un cambio di rotta a centrocampo e il nome in cima alla lista è quello di Matteo Prati del Cagliari, classe 2003, considerato pronto per un salto di qualità. Per accoglierlo, oltre ad Asllani, è destinato a partire anche Tino Anjorin, trequartista inglese di proprietà del Chelsea, che dovrebbe fare ritorno in Sardegna.

Gli incastri di mercato non si fermano qui. Asllani sembra ormai vicino al Genoa, dove potrebbe rilanciarsi con continuità, mentre Cristiano Biraghi è a un passo dall’Hellas Verona. Parallelamente, il Torino valuta le uscite di Israel e Nkounkou, con l’obiettivo di alleggerire la rosa e completare la rivoluzione in corso. In tutto questo, l’Inter osserva con attenzione: Cristian Chivu, alla guida dei nerazzurri, segue da vicino le evoluzioni che riguardano i giovani di prospettiva e il destino di Asllani potrebbe influenzare le strategie future del club.

Il popolo interista attende di capire se questi movimenti apriranno margini per nuovi innesti mirati, utili a consolidare il primato in classifica e a rafforzare ulteriormente la squadra di Chivu in vista della seconda parte di stagione.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

