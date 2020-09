Calciomercato Torino: il club granata avrebbe messo nel mirino Gian Marco Ferrari del Sassuolo. Contatti in corso

Il Torino ha messo nel mirino Gian Marco Ferrari. Secondo Gianluca di Marzio sono in corso i contatti tra il club granata e il Sassuolo e gli agenti del giocatore. L’affare, tuttavia, non sarà in discesa.

La trattativa infatti è complessa visto che il Sassuolo non intende privarsi del giocatore che a Torino ritroverebbe Giampaolo in panchina.