Calciomercato Torino, Juric vuole Amrabat: i granata ci credono

Calciomercato Torino: Juric vuole riabbracciare Sofyan Amrabat, si apre la trattativa con la Fiorentina

Ivan Juric è a caccia di rinforzi per il suo Torino e avrebbe chiesto alla dirigenza un suo vecchio pupillo: Sofyan Amrabat. Il centrocampista potrebbe essere in uscita dalla Fiorentina, dopo una stagione non esaltante e con i tanti dubbi legati al suo utilizzato da parte di Vincenzo Italiano nel 4-3-3 che il tecnico sta disegnando per la viola.

Juric vuole riabbracciare il centrocampista e, secondo quanto riportato da Tuttosport, a dare uno sprint all’affare potrebbe essere l’importante cessione per 7 milioni di Meite al Benfica.