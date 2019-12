Calciomercato Torino, la sessione invernale ruota intorno a Zaza

Calciomercato Torino, la sessione invernale della società granata ruoterà soprattutto intorno alla permanenza di Zaza

E’ Simone Zaza l’uomo del momento, in casa Torino. La sua esclusione aveva fatto rumore una settimana fa a Genova, la sua prestazione ha regalato invece sorrisi nel pomeriggio di domenica contro la Fiorentina. Una prova convincente innanzitutto per atteggiamento e una rete per lasciarsi alle spalle le ultime, complesse, settimane. Quando il rapporto dell’attaccante lucano con Mazzarri ha toccato i minimi storici, con vista sulla sessione invernale di mercato.

Già, perché intorno al suo futuro ruotano i movimenti del club granata a gennaio. Uno Zaza determinato come nell’ultima uscita non può che far comodo al tecnico granata. Anche perché, tra alti e bassi, l’ex juventino in stagione ha già messo a segno 6 reti e 4 assist in 1108′ di gioco. Ma finora la sua esperienza all’ombra della Mole non è mai decollata per davvero e, anzi, il giocatore è spesso stato al centro di qualche critica. Per questo solletica l’interesse dell’Espanyol, in un reparto d’attacco che – intorno a Belotti – sarebbe a quel punto pressoché da ricostruire. Con Millico, Edera e Parigini pronti a salutare in inverno per cercare altrove spazio e minuti preziosi per la loro crescita.