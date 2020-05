Calciomercato Torino, le carte per poter arrivare a Joao Pedro: Zaza, Edera e liquidità per poter esaltare Belotti

Joao Pedro. Questo è il nome sul taccuino del Torino per poter cercare un giocatore in grado di esaltare al meglio Andrea Belotti: serve un rifinitore per poter mandare in rete il Gallo.

L’attaccante del Cagliari – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – piace ai granata che potrebbero mettere sul piatto Zaza, Edera e soldi per convincere il Cagliari. Ma vista la stagione che sta facendo non sarà affatto semplice convincerlo.