Calciomercato Torino, si scalda la pista Mandas: Baroni spinge, ecco la strategia del tecnico

Calciomercato Torino, Mandas diventa la pista calda in casa granata: Baroni accelera e definisce la sua strategia

Il calciomercato invernale 2026 entra nel vivo e uno degli assi più caldi è quello tra Roma e Torino. Al centro delle manovre granata c’è la questione portiere, con un nome che sta rapidamente diventando la prima scelta della dirigenza: Christos Mandas. Il giovane estremo difensore greco della Lazio è infatti considerato il profilo ideale per dare stabilità e continuità a un reparto che cerca certezze.

Torino su Mandas: contatto ufficiale con la Lazio

Come riportato da Nicolò Schira su X, il Torino ha avviato un sondaggio concreto per Mandas. Il portiere, protagonista lo scorso anno sotto la guida di Marco Baroni, sta trovando meno spazio in questa stagione e potrebbe valutare seriamente una nuova destinazione per non frenare la propria crescita. La Lazio, però, non intende svenderlo: Claudio Lotito lo valuta intorno ai 10 milioni di euro. I dialoghi tra i club restano costanti e non si esclude un’operazione creativa, come uno scambio di prestiti o l’inserimento di altri giocatori. La priorità di Urbano Cairo, comunque, è chiara: consegnare al proprio allenatore un portiere di assoluta fiducia.

Baroni spinge: Mandas è il suo prescelto

Il vero motore dell’operazione è Marco Baroni. Il tecnico granata stravede per Mandas, che ha lanciato e valorizzato durante la sua esperienza alla Lazio. Lo considera il portiere perfetto per il suo sistema: esplosivo, reattivo, capace di guidare la linea difensiva con personalità nonostante la giovane età.

L’idea dell’allenatore è precisa: affidargli la maglia da titolare già nella seconda parte di stagione, mettendo fine al dualismo che ha caratterizzato i primi mesi del campionato. Per Mandas, la possibilità di ritrovare il suo mentore rappresenterebbe un’occasione concreta per rilanciarsi ai massimi livelli della Serie A.

