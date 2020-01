Calciomercato Torino, occhi su un giovane del Manchester City

Calciomercato Torino, gli occhi del club granata su un giovane del Manchester City in scadenza di contratto

Gli occhi del Torino su in talento inglese. Il club granata, infatti, sta lavorando per definire un accordo con Ian Poveda, 19enne in forza al Manchester City. Tanto che, come svela Tuttosport, il classe 2000 domenica era in tribuna al Grande Torino per osservare da vicino la vittoria per 1-0 sul Bologna della squadra di Mazzarri.

Alla base della volontà di Poveda di lasciare l’Inghilterra, dunque, una pura questione contrattuale. L’accordo del 19enne, trequartista o esterno offensivo all’occorrenza, andrà infatti in scadenza al termine della stagione. E così il Torino sogna il colpo a parametro zero.