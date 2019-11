Calciomercato Torino, sul taccuino di Bava due soluzioni low cost

Calciomercato Torino, sul taccuino del ds Massimo Bava due soluzioni low cost per la finestra invernale di gennaio

Se la parola d’ordine resta sfoltire, non per questo la finestra di mercato di gennaio riserverà per forza sole uscite ad un Torino in cerca di slancio per risalire la china. Una spinta che potrebbe arrivare appunto da qualche rinforzo, terreno che il direttore sportivo Massimo Bava sta sondando in queste settimane. Con le antenne dritte, soprattutto, in caso di opportunità low cost.

Sono allora due, sul suo taccuino, i nomi che rispondono al momento a tale etichetta. Uno, in realtà, era presente già in estate e non è stato cancellato nel frattempo: si tratta di Fabio Borini, sempre più vicino alla scadenza di contratto con il Milan a giugno e dunque sempre più appetibile in termini economici. Ma anche tattici, perché dell’ex Liverpool il tecnico Mazzarri apprezza soprattutto la duttilità. E all’allenatore di San Vincenzo piace anche il tasso tecnico che assicura in mezzo al campo Borja Valero, altro esubero a prezzi di saldo. All’Inter lo spagnolo è infatti fuori dal progetto di Conte e, varcata la soglia dei 34 anni, il prezzo del cartellino non rappresenta un ostacolo. Anzi, risponde in pieno all’esigenza di contenere le spese dei granata dopo i 25 milioni sborsati in estate per Verdi.