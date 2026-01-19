Calciomercato Torino, ufficiale l’arrivo di Obrador: Baroni si gode il nuovo terzino, la nota del club

Calciomercato Torino, è ufficiale l’arrivo di Obrador: Baroni accoglie il nuovo terzino. L’annuncio del club granata

Il Torino comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento di Rafel Obrador Burguera: il giocatore arriva in granata in prestito, con opzione per il riscatto a titolo definitivo. La nota del club:

COMUNICATO – Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sport Lisboa e Benfica, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera.

Rafel Obrador è nato a Campos, in Spagna, il 24 febbraio 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Campos, il 19 luglio 2020 ha esordito, appena sedicenne, nella Liga spagnola con la maglia del Maiorca nel 2-2 contro l’Osasuna. Nell’ottobre 2020 si è trasferito al Real Madrid. È maturato nel settore giovanile dei Blancos e ha totalizzato 68 presenze e 6 assist con la maglia del Castiglia, la squadra B del Real Madrid. Nella stagione 2024-25 è passato in prestito al Deportivo La Coruña, in Segunda División, con cui ha collezionato 34 presenze. Nell’estate del 2025 ha lasciato la Spagna per andare a giocare nel Benfica: il 31 luglio ha vinto la Supercoppa del Portogallo contro lo Sporting Lisbona e il 23 agosto 2025 è arrivato l’esordio in Liga Portugal nella vittoria per 3-0 contro il Tondela.

Vanta anche 4 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21 della Spagna.

Tutto il Torino Football Club accoglie Rafel Obrador con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

