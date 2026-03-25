Calciomercato Torino: stagione da record per Vlasic, due big hanno posato gli occhi sul trequartista croato! Di chi si tratta e cosa può succedere in estate

Calciomercato Torino: Vlasic sta vivendo una stagione da record in granata, attirando su di sé le sirene di due big! Di chi si tratta

Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, l’annata strepitosa di Nikola Vlasic non è passata inosservata ai radar del grande calcio europeo. Il trequartista croato sta disputando una stagione straordinaria, confermandosi come il vero trascinatore del Torino nella serrata lotta per la salvezza in Serie A. Attualmente a quota 7 reti e 3 assist, il “Diez” granata ha messo nel mirino la doppia cifra: tagliare il traguardo dei 10 gol in un campionato di primissima fascia certificherebbe il suo definitivo salto di qualità. Un rendimento eccellente che gli consentirà di presentarsi da assoluto protagonista al prossimo Mondiale con la sua Croazia.

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Il nodo rinnovo: cessione e plusvalenza per il Toro

Le prestazioni del centrocampista offensivo accendono inevitabilmente le dinamiche di calciomercato, destando più di una preoccupazione tra la tifoseria piemontese. Il nodo principale riguarda il contratto, attualmente in scadenza nel 2027. I dialoghi per il rinnovo iniziati lo scorso gennaio hanno subito una brusca frenata e, senza un’intesa a breve, la cessione estiva diventerà lo scenario più logico.

La dirigenza del Torino vuole assolutamente evitare svalutazioni. Pur avendo un diritto unilaterale per prolungare l’accordo di ulteriori 12 mesi, imporre la permanenza appare controproducente. L’addio garantirebbe alle casse societarie una robusta plusvalenza, considerando i 10,5 milioni di euro versati al West Ham nell’estate del 2023.

Sirene europee: l’assalto di Borussia Dortmund e Roma

Con le ricche offerte saudite messe in stand-by, il futuro del “Diez” croato sembra destinato ai vertici del calcio europeo, con la forte ambizione di giocare in Champions League. Il Borussia Dortmund fa sul serio: l’allenatore e connazionale Niko Kovac stima profondamente il giocatore e lo ritiene il rinforzo perfetto per sostituire il partente Julian Brandt. I primi contatti sono già partiti.

In Italia, invece, la pista più calda porta dritta alla Roma. Gian Piero Gasperini apprezza tantissimo le qualità dell’ex Cska, ma ogni mossa dei giallorossi dipenderà dalle strategie societarie e dal futuro di Lorenzo Pellegrini: in caso di partenza di quest’ultimo, Vlasic sarebbe il primo nome sulla lista per rimpiazzarlo.