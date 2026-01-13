Calciomercato Udinese: lascia i friulani! Definito il prestito di un bianconero fino a fine stagione. Tutti i dettagli dell’operazione

Calciomercato Udinese: è stato definito il prestito di un giocatore bianconero fino al termine della stagione. Tutti i dettagli dell’affare

Le porte girevoli del calciomercato si attivano in casa Udinese. Dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro per quanto riguarda il minutaggio dei nuovi acquisti, la società bianconera ha deciso di sfoltire la rosa per permettere ai giovani di trovare spazio altrove. La notizia principale di giornata riguarda l’addio, almeno temporaneo, di Iker Bravo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è ormai fatta per il trasferimento dell’attaccante classe 2005 al Las Palmas. L’operazione è stata definita con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

Ritorno alle origini per il gioiellino

Bravo, arrivato in estate con l’etichetta di enfant prodige (ex cantera di Barcellona e Real Madrid), ha scelto di tornare in patria. La decisione nasce dalla necessità di giocare con maggiore continuità in un contesto tattico che ne esalti le doti tecniche. Il Las Palmas è stata ritenuta la destinazione ideale. Sotto la guida di Kosta Runjaic lo spagnolo ha faticato a imporsi: per lui solo 10 presenze tra campionato e Coppa Italia, condite comunque da 2 gol. Un bottino che, sommato alle 4 reti messe a segno con le selezioni Under 20 e Under 21 della Spagna, conferma un fiuto del gol che ora cercherà di mostrare nelle Isole Canarie.

Le altre uscite: asse con la B e il Sudamerica

Non c’è solo Iker Bravo con le valigie in mano. Il Ds del club friulano è al lavoro per piazzare altri due esuberi: Rui Modesto e Damián Pizarro. Rui Modesto ha diversi estimatori. Su di lui è forte il pressing del Palermo in Serie B, che cerca una freccia per la fascia, ma non va sottovalutata la pista estera che porta al Copenaghen in Danimarca. Discorso simile per Damián Pizarro: il possente centravanti cileno classe 2005, chiuso dalla concorrenza in attacco, è oggetto del desiderio di diversi club sudamericani, pronti a riportarlo oltreoceano per garantirgli minuti da titolare.