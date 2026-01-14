Connect with us

Calciomercato Udinese, fari puntati sulla difesa: piace il giovane N’Diaye!

2 ore ago

Calciomercato Udinese, fari puntati sulla difesa: piace il giovane N’Diaye! I friulani monitorano il terzino dell’Anderlecht

L’Udinese non si ferma e prosegue la sua caccia ai rinforzi in questa sessione invernale di calciomercato. La dirigenza dei Friulani, storicamente maestra nello scouting internazionale e nella valorizzazione di giovani talenti, ha messo nel mirino un nuovo profilo per puntellare il pacchetto arretrato. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso il suo portale ufficiale, e confermato dalle indiscrezioni del collega Gianluigi Longari, il club della famiglia Pozzo sta monitorando con grande attenzione la situazione di Moussa N’Diaye.

Il terzino senegalese, classe 2003, dell’Anderlecht è stato individuato come il rinforzo ideale per aggiungere freschezza, velocità e atletismo alla corsia laterale dei Bianconeri. Si tratta di un esterno mancino di prospettiva, le cui caratteristiche tecniche si sposano perfettamente con le esigenze tattiche della squadra. Al momento l’operazione è in fase di studio: la società sta valutando attentamente i costi e la fattibilità dell’affare, consapevole della necessità impellente di inserire una nuova pedina in quel ruolo specifico per garantire al tecnico maggiori alternative e coprire le lacune emerse nella prima parte di campionato.

