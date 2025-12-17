 Calciomercato Udinese, quale sarà il futuro di Atta? Arrivano le parole del dirigente dei bianconeri Nani, ecco cosa ha detto
Calciomercato

Calciomercato Udinese, quale sarà il futuro di Atta? Arrivano le parole del dirigente dei bianconeri Nani, ecco cosa ha detto

Calciomercato Udinese, Atta sarà ancora il perno del centrocampo bianconero? Arrivano le parole di Nani, ecco cosa ha detto

L’Udinese sembra aver colpito ancora nel segno sul mercato. Arthur Atta, arrivato nell’estate 2024 dal Metz, sta diventando uno dei protagonisti della squadra di Kosta Runjaić e un nuovo idolo per i tifosi bianconeri.

Dopo una prima stagione di ambientamento, il classe 2003 ha iniziato a prendersi il centrocampo friulano con prestazioni di grande qualità: già 1 gol e 2 assist, impreziositi da giocate di pura classe che hanno acceso l’entusiasmo del pubblico.

Il talento francese ha attirato l’attenzione di diversi club europei, ma l’Udinese non ha alcuna intenzione di privarsene. La società considera Atta un pilastro del presente e del futuro, un investimento che sta già dando frutti e che potrebbe diventare una delle gemme più preziose della Serie A. Le parole del group technical director Gianluca Nani a Sky Sport:

PAROLE Atta? È un giocatore forte e sicuramente ricercato. È conosciuto a livello europeo anche dai grandi club. Siamo contenti della sua crescita ma noi non siamo qui per vendere per forza i calciatori. Non abbiamo intenzione di venderlo a gennaio.

