Calciomercato Udinese, tifosi preoccupati per un possibile addio di Thauvin! Occhio all’interesse di quella rivale

Calciomercato Udinese: la Fiorentina pensa a Thauvin, ma i friulani blindano il francese. La situazione attuale

Il calciomercato Udinese si anima attorno al nome di Florian Thauvin, uno dei giocatori chiave della rosa bianconera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe avviato i primi contatti con il club friulano per sondare la disponibilità a trattare l’attaccante francese. Tuttavia, al momento non ci sarebbe alcun accordo tra le parti.

Thauvin, reduce da una stagione positiva in Serie A con 8 gol e 3 assist, ha da poco rinnovato il suo contratto con l’Udinese fino al 2026, segnale chiaro della volontà del club di puntare su di lui anche per il nuovo progetto tecnico guidato da Kosta Runjaic. Il francese rappresenta un punto fermo per l’allenatore e appare difficile immaginare una sua partenza in questa finestra di mercato.

La Fiorentina, dopo aver chiuso l’acquisto di Edin Džeko, è alla ricerca di ulteriori rinforzi per il reparto offensivo, soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione dell’ex Juve Moise Kean, entrato nel mirino di alcuni club esteri. In quest’ottica, il nome di Lorenzo Lucca, altro giocatore dell’Udinese, sarebbe finito nella lista dei possibili obiettivi viola.

Tuttavia, il club friulano non ha alcuna intenzione di fare sconti per i suoi pezzi pregiati. Il calciomercato dell’Udinese, da sempre orientato alla valorizzazione e cessione strategica dei suoi talenti, è oggi incentrato sulla costruzione di una squadra solida, mantenendo però una base di giocatori esperti come Thauvin. La sua esperienza internazionale, unita alle qualità tecniche e alla leadership nello spogliatoio, lo rendono un profilo difficile da sostituire.

Il direttore tecnico bianconero monitora attentamente la situazione, ma la posizione della società è chiara: Thauvin non è in vendita, se non di fronte a un’offerta irrinunciabile. Il calciomercato dell’Udinese continuerà nei prossimi giorni con l’obiettivo di rinforzare la rosa senza sacrificare i suoi leader tecnici. La Fiorentina osserva, ma per convincere i friulani servirà un grande sforzo economico.