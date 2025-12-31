Calciomercato, si entra nel vivo: Genoa a caccia di un centrocampista. Su Como e Cagliari...

Calciomercato, i club sono pronti a rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Novità importanti per quanto riguarda alcune squadre

Il calciomercato invernale entra nel vivo con le squadre di Serie A e B impegnate a puntellare le rose. Il Corriere dello Sport fa una sintesi sulle mosse di alcuni club.



Fari puntati innanzitutto sul Genoa di Daniele De Rossi, al lavoro per rinforzare la squadra in ogni settore. Per il centrocampo, l’obiettivo è un mix di gioventù ed esperienza: piace il 21enne romanista Niccolò Pisilli, ma soprattutto si valuta il ritorno di Rolando Mandragora. Il 28enne della Fiorentina, valutato circa 8 milioni, garantirebbe un inserimento immediato grazie alla sua conoscenza dell’ambiente, portando carisma e leadership.

De Rossi, pur aprendo a possibili innesti dopo la sconfitta contro la Roma, ha sottolineato l’importanza dello spirito di squadra: «Con l’atteggiamento dell’ultima partita mi salvo facile. Magari cercheremo qualcosa, ma devo pensare all’atteggiamento più che al miracolo dal mercato». Una dichiarazione significativa, considerando che in estate il Grifone aveva speso appena 0,5 milioni per il prestito di Onana.

È vera emergenza invece in casa Como. Gli infortuni di Diao e soprattutto del veterano Morata (33 anni) obbligano la società a cercare urgentemente una punta. I lariani seguono anche il terzino brasiliano Kaiki Bruno. Chi sembra aver già chiuso il primo colpo è l’Udinese, ormai ai dettagli per il difensore colombiano Juan David Arizala (20).



Molto attivo anche il Cagliari di Fabio Pisacane. Il preferito per la mediana è Hans Nicolussi Caviglia: i sardi hanno offerto al Venezia un prestito oneroso con diritto di riscatto (4-5 milioni), una proposta leggermente inferiore a quella della Fiorentina, altra pretendente. Il Cagliari cerca anche un difensore esperto a titolo definitivo e un esterno per sostituire l’infortunato Felici. Per la difesa era stato sondato il ritorno di Alberto Dossena, ma il centrale è ora più vicino alla Cremonese. I grigiorossi sono scatenati e sono in pole anche per il giovane Marianucci del Napoli, superando il Torino.