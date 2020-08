Calciomercato Verona, accordo col Nizza per Tameze: il giocatore può tornare in Italia dopo l’avventura con la maglia dell’Atalanta

Adrien Tameze può tornare in Italia. Il centrocampista classe ’94, come riportato dal portale gianlucadimarzio.com, piace all’Hellas Verona che si è mosso concretamente per il calciatore francese.

Il Verona, si legge, ha trovato un accordo per prendere il giocatore a titolo definitivo. Ora il club gialloblù deve trovare l’intesa con il giocatore, ma a quanto pare Tameze è pronto per tornare in Italia. Questa volta con la maglia dell’Hellas Verona.