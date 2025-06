Calciomercato Verona, obiettivo Ismajli a zero: c’è concorrenza, cosa filtra

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Verona, con l’obiettivo Ardian Ismajli per rinforzare la difesa. Tutti i dettagli in merito

Il Verona guarda al mercato con attenzione e sostenibilità, alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Come riportato da L’Arena, uno dei nomi più concreti è quello di Ardian Ismajli, centrale albanese dell’Empoli. Il difensore classe 1996 è reduce da una buona stagione individuale nonostante la retrocessione del club toscano, e il suo contratto in scadenza a fine mese lo rende un’occasione a parametro zero.

Con quasi 120 presenze in Serie A tra Spezia ed Empoli, Ismajli ha dimostrato affidabilità e duttilità tattica, potendo giocare sia da centrale che da braccetto o terzino e attirando le attenzioni anche della Juve. Capitano dell’Empoli e leader anche in Nazionale, dove ha collezionato 45 presenze e 3 gol, il suo profilo interessa fortemente il Verona. L’ingaggio da 900 mila euro lordi rientra nei parametri economici del club scaligero, ma la concorrenza del Besiktas rischia di complicare la trattativa.