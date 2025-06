Calciomercato Verona, UFFICIALE la cessione di Diego Coppola. Quella squadra ha acquistato il difensore - Calcio News 24

Calciomercato Verona, Diego Coppola ceduto a titolo definitivo al Brighton. Ecco il comunicato ufficiale della squadra gialloblu

Il Calciomercato Verona registra una cessione importante in difesa: Diego Coppola è ufficialmente un nuovo giocatore del Brighton & Hove Albion. Il trasferimento è stato confermato dal club inglese dopo che il giovane difensore italiano ha sostenuto e superato le visite mediche nella serata di ieri. A rendere nota la notizia è stato lo stesso Hellas Verona, con un comunicato ufficiale pubblicato attraverso i propri canali.

Questo il testo del comunicato del club scaligero: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Brighton & Hove Albion Football Club – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del difensore italiano Diego Coppola. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Diego, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.”

Si chiude così un capitolo significativo per il giovane classe 2003, cresciuto nel vivaio gialloblù e protagonista di una rapida ascesa nel calcio italiano. Coppola era considerato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Verona, e il suo passaggio in Premier League rappresenta sia un’occasione di crescita professionale per il calciatore, sia un’operazione rilevante per le casse del club.

L’operazione si inserisce in un contesto di rinnovamento e riorganizzazione che caratterizza il Calciomercato Verona in questa finestra estiva. La dirigenza sta lavorando su più fronti, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva ma anche sostenibile dal punto di vista economico. La cessione di Coppola, che rappresenta una plusvalenza importante per il club, rientra pienamente in questa strategia.

Il difensore, che nelle ultime stagioni ha collezionato diverse presenze in Serie A, era seguito da numerosi club italiani (Milan e Juve) e stranieri, ma a spuntarla è stato il Brighton, società che da anni investe con lungimiranza su giovani talenti europei. Per Coppola si tratta di una grande occasione: potrà misurarsi con il calcio inglese in uno dei campionati più competitivi al mondo, e al tempo stesso mettersi in mostra in una squadra nota per valorizzare i giovani.

Con questa partenza, il Calciomercato Verona dovrà ora concentrarsi su come rimpiazzare Coppola in difesa. La ricerca di un sostituto è già in corso e non si escludono movimenti nelle prossime settimane. Nel frattempo, la società saluta uno dei suoi prodotti più brillanti con orgoglio, consapevole di aver formato un giocatore pronto per il salto internazionale.

Il Calciomercato Verona continua, dunque, tra cessioni strategiche e nuove opportunità in arrivo.