Calciomercato Verona: clamoroso Kouamé, contratto non valido! Trasferimento saltato, ecco cos’è successo

Calciomercato Verona: clamoroso Kouamé, è saltato il trasferimento dell’attaccante per i gialloblù. Cosa è successo

Il calciomercato invernale dell’Hellas Verona si chiude nel modo più rocambolesco e amaro possibile. Quando l’operazione sembrava ormai definita, con i tifosi scaligeri pronti ad accogliere il rinforzo tanto atteso per la salvezza, è arrivata la doccia gelata: il trasferimento di Christian Kouamé è saltato definitivamente a mercato ormai chiuso. Quello che è andato in scena nelle stanze della Lega Serie A è un vero e proprio giallo burocratico. Inizialmente, il contratto dell’attaccante ivoriano era apparso regolarmente nella lista dei depositi ufficializzati, facendo tirare un sospiro di sollievo alla dirigenza veneta. Tuttavia, la gioia è durata pochi istanti.

I motivi del “No”: documentazione incompleta

Subito dopo il deposito telematico, gli uffici competenti hanno avviato i consueti check di validità sulla documentazione presentata sul filo del rasoio. È emerso che il plico inviato per ratificare il passaggio del giocatore in gialloblù era incompleto. Dopo una verifica frenetica, la Lega non ha potuto fare altro che applicare il regolamento alla lettera: contratto non valido. Il trasferimento è stato tecnicamente respinto.

Le conseguenze: Verona nei guai, Kouamé resta

L’affare sfuma dunque per un errore formale, una beffa atroce per il Direttore Sportivo Sean Sogliano. Christian Kouamé, attaccante duttile e generoso, capace di svariare su tutto il fronte offensivo grazie a un mix di velocità e forza fisica, non vestirà la maglia dell’Hellas. Il giocatore resta alla Fiorentina, mentre il Verona si ritrova a dover affrontare la corsa salvezza senza il rinforzo offensivo su cui aveva puntato tutte le fiches nell’ultima giornata di trattative. Una leggerezza burocratica che rischia di pesare come un macigno sulla stagione degli scaligeri.