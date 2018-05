Leandro Paredes Napoli, nome nuovo per il centrocampo di Carlo Ancelotti: primi contatti con lo Zenit San Pietroburgo, ecco le cifre della possibile operazione

Arrivato appena dodici mesi fa dalla Roma per 25 milioni di euro su richiesta di Roberto Mancini, Leandro Paredes potrebbe già dare l’addio allo Zenit San Pietroburgo. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva il classe 1994 è finito nel mirino dell’Inter (LEGGI ANCHE: Paredes vuole tornare in Italia: ci pensa l’Inter – ESCLUSIVA), ma non ci sono solo i nerazzurri sulle tracce dell’argentino: secondo quanto riporta Sky Sport, Paredes è sul taccuino del Napoli targato Carlo Ancelotti.

L’emittente satellitare rivela che il Napoli ha già avviato i primi contatti con lo Zenit San Pietroburgo per sondare il terreno: i partenopei sono disponibili a trattare su una base di 30-35 milioni di euro. Al momento non è stato registrato alcun contatto con l’entourage dell’ex Boca Juniors, quindi non è ancora chiaro se il calciatore sarebbe disposto a trasferirsi al San Paolo. Potrebbe trattarsi di una mossa precauzionale degli azzurri, con Jorginho che è finito nel mirino del Manchester City: in caso di partenza dell’italo-brasiliano, Leandro Paredes potrebbe colmare la delicata lacuna. Leandro Paredes Napoli, attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…