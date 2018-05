Il centrocampista dello Zenit è pronto a tornare in Italia dopo appena un anno. Leandro Paredes nel mirino dell’Inter di Spalletti

L’Inter cerca rinforzi a centrocampo. Luciano Spalletti ha chiesto nuovi rinforzi in mediana e il club nerazzurro sta lavorando in questa direzione. Vi abbiamo parlato dell’interesse per i vari Barak, Cristante, Fofana, Fellaini e Torreira. L’Inter è pronta a muoversi su più fronti per il centrocampo e uno dei nomi seguiti dal ds Piero Ausilio, stando alle ultime indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di www.calcionews24.com, è quello di Leandro Paredes.

Il centrocampista classe 1994 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo, ex Roma, si è stufato dell’avventura in Russia. Dopo appena un anno nella Liga russa e dopo l’addio di Roberto Mancini, il calciatore argentino sta pensando seriamente all’addio. L’Inter è sulle sue tracce e a stretto giro di posta potrebbe avviare i primi contatti con lo Zenit e con l’entourage del giocatore. Paredes, giovane centrocampista, è nel giro della Nazionale argentina e può agire da regista ma anche da mezz’ala. L’ex Empoli e Roma può giocare in un centrocampo a due ma anche in un centrocampo a tre e potrebbe diventare una pedina importante nello scacchiere di Spalletti. L’Inter ci pensa: occhi su Leandro Paredes.