Inter, Spalletti chiede fisicità: da Cristante a Barak, gli obiettivi – ESCLUSIVA

Calciomercato Inter, restyling in vista per il centrocampo: il tecnico Luciano Spalletti ha chiesto sostanza per la mediana, diversi gli obiettivi sul taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio

Calciomercato Inter, dirigenza al lavoro in vista della sessione estiva. Il tecnico Luciano Spalletti nelle ultime settimane ha sottolineato ripetutamente la necessità di allargare la rosa a centrocampo: con l’infortunio di Roberto Gagliardini è venuta a mancare la fisicità necessaria per il suo 4-2-3-1 e il direttore sportivo Piero Ausilio è pronto a correre ai ripari. Secondo quanto risulta alla squadra mercato di Calcionews24.com, l’obiettivo è quello di consegnare al tecnico di Certaldo un profilo di quantità che alzi l’asticella dal punto di vista della sostanza. E sono diversi i profili monitorati dagli osservatori nerazzurri…

Oltre a Lucas Torreira, metronomo desiderato da Spalletti per organizzare il gioco, l’Inter è sulle tracce di Bryan Cristante da diverso tempo: esploso alla corte di Gian Piero Gasperini, il classe 1995 è valutato 25-30 milioni di euro dall’Atalanta, ma c’è da battere la folta concorrenza (Juventus in primis). Piero Ausilio nelle ultime settimane ha seguito con grande interesse due centrocampisti di casa Udinese: parliamo di Antonin Barak e di Seko Fofana, arrivati nell’estate 2017 in Friuli e protagonisti di un’ottima stagione. Proposto Marouane Fellaini, in scadenza con il Manchester United, il belga non convince per tenuta fisica e ingaggio elevato. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, cercasi fisicità per la mediana del Biscione…