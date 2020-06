Caldara, doppio obiettivo: conquistare Bergamo e una maglia per Euro2021

Caldara, il difensore è uscito dal doppio infortunio che lo ha lasciato ai box per molto tempo e adesso ha due obiettivi per il futuro

Mattia Caldara è tornato. Il doppio infortunio, prima al tendine d’Achille e poi al crociato, che lo ha tenuto fuori per molti mesi nella sue esperienza al Milan è finalmente acqua passata.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il difensore ora ha due obiettivi in mente: il primo è quello di conquistare la fiducia di mister Gasperini, approfittando anche dello stop di Palomino, e il secondo è quello di conquistare una maglia per Euro 2021.