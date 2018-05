Sorteggio calendario Serie A 2018/2019: ecco quando ci sarà

Sorteggio Calendario Serie A 2018/2019: ecco le novità

La Serie A 2018/2019 non è troppo lontana e, con l’inizio di una nuova stagione, sono state stabilite le date che scandiranno la prossima annata. Non è ancora chiara la data del sorteggio del campionato, che dovrebbe comunque essere compresa tra la fine di luglio e – al massimo – l’inizio di agosto 2018. Non tante le novità rispetto alla passata Serie A, se non una – sostanziale – riguardante l’inizio: per la prima volta dopo anni, il campionato ricomincerà a calciomercato chiuso: è stata infatti la chiusura della sessione estiva al 18 agosto 2018, ovvero il giorno prima l’inizio della stagione ufficiale (leggi anche: CALCIOMERCATO SERIE A 2018: TUTTE LE DATE). La Serie A 2018/2019 comincerà dunque ufficialmente sabato 19 agosto 2018 (data della prima giornata di campionato) e si concluderà il prossimo 26 maggio 2019, più tardi rispetto alla passata stagione (non essendoci di mezzo competizioni internazionali come Mondiali o Europei). Proprio per questo motivo saranno nettamente di meno i turni infrasettimanali durante l’anno (non essendoci necessità di recuperare partite per far concludere prima il campionato): solo due.

Saranno invece sempre cinque le pause: confermatissima anche quella invernale a cavallo tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio mentre, come la passata stagione, le squadre continueranno a scendere in campo durante le feste natalizie (per la precisione proprio durante i giorni di Natale e Santo Stefano). A metà estate il sorteggio del calendario di Serie A che non prevederà – regola introdotta gli anni scorsi – teste di serie: le big potranno cioè incontrarsi già a partire dalla prima giornata, eccezion fatta per le squadre provenienti dalla medesima città (nessun derby al debutto). Stabiliti anche gli anticipi del sabato per le squadre impegnate in Champions League (Juventus, Napoli, Roma ed Inter), con possibilità anche di anticipi al venerdì per le squadre impegnate il martedì: lo stabilirà la Lega stessa, in base alle esigenze televisive (leggi anche: DIRITTI TV SERIE A: LA SITUAZIONE) di mese in mese nel corso della competizione. Queste dunque le date e tutte le tappe fondamentali del calendario di Serie A 2018/2019.

Calendario Serie A 2018/2019: quando inizia e quando finisce

PRIMA GIORNATA: 19 AGOSTO 2018

ULTIME GIORNATA: 26 MAGGIO 2019

Calendario Serie A 2018/2019: i turni infrasettimanali

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019

Calendario Serie A 2018/2019: le pause

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

PAUSA INVERNALE (30 DICEMBRE 2018/13 GENNAIO 2019)

DOMENICA 24 MARZO 2019

Calendario Serie A 2018/2019: Boxing Day e date natalizie

SABATO 22 DICEMBRE 2018

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018

SABATO 29 DICEMBRE 2018

