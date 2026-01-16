Calhanoglu Inter, il punto sul rinnovo: aggiornamenti importanti e le prospettive future del centrocampista

Calhanoglu Inter, il dossier rinnovo entra nel vivo: gli ultimi aggiornamenti e le prospettive future del faro della mediana nerazzurra

L’Inter si trova a gestire un dossier cruciale per il proprio equilibrio tecnico: il futuro di Hakan Calhanoglu. Il regista turco, autentico faro della mediana grazie alla sua qualità nei passaggi, alla visione di gioco e alla capacità di scandire i ritmi della manovra, è attualmente fermo ai box per un infortunio. Il rientro è previsto per l’inizio di febbraio, ma la sua assenza non ha affatto raffreddato l’interesse attorno al suo nome, che continua a occupare le prime pagine del mercato.

Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni hanno confermato la presenza a Milano di emissari del Galatasaray. Il club di Istanbul, deciso a rinforzare il proprio centrocampo con un colpo di grande impatto, avrebbe individuato proprio nel numero 20 nerazzurro il profilo ideale. La risposta dell’Inter, però, è stata immediata e categorica: nessuna apertura, nessun incontro programmato, nessuna intenzione di sedersi a un tavolo per trattare.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la posizione della dirigenza è netta. Calhanoglu è considerato un pilastro del progetto tecnico e non esistono margini per una cessione nel breve periodo. Il contratto del giocatore scade nel 2027, ma il club ha già definito la strategia per blindarlo: la questione rinnovo verrà affrontata in primavera, quando società e entourage si incontreranno per discutere un prolungamento che metta al riparo da qualsiasi rischio futuro.

La volontà di trattenere il centrocampista è condivisa pienamente da Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, subentrato con successo sulla panchina dei Campioni d’Italia, considera Calhanoglu un elemento imprescindibile per il suo calcio propositivo, esattamente come lo era stato per Simone Inzaghi. Per l’Inter, perdere a parametro zero un giocatore di tale valore sarebbe impensabile: l’obiettivo è blindare il proprio “direttore d’orchestra” e continuare a costruire attorno a lui il cuore pulsante della squadra.

