Camarda entusiasta: «Contento per il goal. Penso che possiamo raggiungere grandi obiettivi» - Calcio News 24

Camarda esplode in Under 21: «Questo gol è solo l’inizio». Le parole

Francesco Camarda è diventato protagonista assoluto con la maglia dell’Italia Under 21, segnando un gol da ricordare e stabilendo un record. A 17 anni e 7 mesi, è il più giovane giocatore di sempre a realizzare una rete con gli Azzurrini, superando il precedente primato di Seydou Fini. Una rete che va oltre il risultato: è un punto di partenza per un ragazzo pieno di ambizione.

«Sono molto felice», ha detto Camarda all’emittente Rai2 dopo la partita. «Tutto è un punto di partenza per allenarci sempre meglio, giorno dopo giorno». Il suo entusiasmo è palpabile, così come la consapevolezza del gruppo: «Siamo una bella squadra, ci divertiamo e lo stiamo dimostrando in campo».

La rete è arrivata con un gesto tecnico ardito: un cucchiaio su rigore. Un’esecuzione che mostra senza timori la personalità del giovane attaccante. Camarda non ha nascosto che correre rischi fa parte del suo modo di giocare: «Non sapevo che il CT non fosse un amante del cucchiaio, ma mi è andata bene. Sono scelte che un giocatore si prende».

Il ragazzo ha poi scherzato sul fatto che Ibrahimovic, sua grande ispirazione, “non sarebbe contento” di quel cucchiaio, ma ha ribadito che il momento importante non è il gesto tecnico, ma la vittoria e la prestazione di squadra: «Sono soddisfatto non tanto per me, quanto per i compagni. Si è visto un gruppo unito».

Il gol contro la Svezia, ottenuto con grande freddezza e fiducia, assume un valore particolare: non solo per la statistica, ma per la mentalità che esprime. È un segnale forte che Camarda vuole utilizzare come stimolo per crescere ancora e consolidarsi tra i grandi del calcio italiano.

La Nazionale Under 21, che ha dominato il match, ha beneficiato di questo lampo del giovane talento. Ora l’attesa è per i prossimi impegni, dove Camarda dovrà dimostrare che non è un caso isolato.

In conclusione, quel gol non è soltanto un record da celebrare, ma l’inizio di un percorso. Camarda lo sa bene: «Questo è solo l’inizio». Con la fiducia dei compagni, la determinazione e la personalità mostrata, il ragazzo è pronto a scrivere nuove pagine con la maglia della sua nazione, con ambizione, stile e talento.