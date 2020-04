Camavinga Juve, dalla Spagna: bianconeri avanti sul Real

La Juventus sfida PSG e Real Madrid per Eduardo Camavinga. Il giovane mediano del Rennes ha una valutazione di 50 milioni

Eduardo Camavinga, centrocampista 17enne del Rennes, considerato un grande talento del calcio mondiale, piace a tanti grandi club. Secondo As, il giocatore del Rennes piace a Juventus, Real Madrid e PSG.

I bianconeri, insieme al PSG, si sarebbero mosse per prima avviando contatti con il Rennes. Il Real però non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul centrocampista classe 2002 e spera, grazie a Zidane, di convincere il giovane francese a firmare per i Blancos. Il Rennes chiede 50 milioni per lasciar andare il suo gioiello.