Cambiaghi Bologna, l’esterno sempre più uomo chiave: la nuova mossa di Italiano

Cambiaghi Bologna: l’ala rossoblù torna protagonista e conquista Italiano. E il tecnico per lui ha le idee molto chiare in vista del futuro.

L’aria di novità che si respira al Bologna passa anche dai piedi di Nicolò Cambiaghi. Dopo il lungo infortunio e la recente convocazione in Nazionale, l’esterno offensivo è tornato a essere uno dei simboli del nuovo corso rossoblù. “Cambiaghi vola”, scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando come l’ex Empoli sia ormai diventato un punto fermo per Vincenzo Italiano, che lo considera un elemento imprescindibile nel suo 4-2-3-1 dinamico e offensivo.

Il Cambiaghi del Bologna è molto diverso dal giocatore che si era fermato mesi fa per problemi fisici: oggi appare più maturo, più incisivo e soprattutto più consapevole del proprio ruolo. Prima della sosta, l’ala aveva firmato una prestazione scintillante contro il Pisa, con un gol, un assist e un rigore procurato — numeri che raccontano meglio di ogni parola il suo momento di forma.

Da alternativa a titolare inamovibile

Nelle prime settimane di campionato, Cambiaghi era partito come riserva di lusso, ma la costanza e il lavoro quotidiano lo hanno trasformato in una pedina fondamentale. Italiano lo ha reso parte integrante di un sistema che vive di pressing alto, velocità e imprevedibilità. Non più solo un’arma da usare a gara in corso, ma un titolare in grado di accendere la manovra e dare profondità all’attacco.

Il tecnico toscano, però, non regala nulla: la concorrenza nel Bologna resta alta, e anche Cambiaghi dovrà confermare sul campo i progressi mostrati. Dopo gli impegni con la Nazionale, l’attaccante tornerà ad allenarsi in gruppo per preparare la trasferta contro il Cagliari, una gara che rappresenta un test importante per misurare la continuità della squadra.

Il Bologna si affida al talento di Cambiaghi e Orsolini

Nel 4-2-3-1 disegnato da Italiano, Cambiaghi e Orsolini sono le ali incaricate di rompere gli equilibri. Il primo garantisce dribbling, corsa e capacità di accentrarsi per concludere, mentre il secondo offre estro e concretezza. In un momento in cui Dominguez non è ancora al meglio, gran parte delle responsabilità creative ricadranno proprio sul duo di fascia.

Il Bologna di Cambiaghi guarda avanti con entusiasmo: il giocatore è tornato al top, la fiducia del tecnico è totale e la sfida di Cagliari può diventare l’occasione per confermare che la rinascita dell’ala lombarda è ormai completa. LEGGI ANCHE >>> Bernardeschi, è tempo di prendersi il Bologna! Nel mezzo un record contro il Cagliari

