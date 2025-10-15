Bernardeschi, è tempo di prendersi il Bologna! Nel mezzo un record contro il Cagliari - Calcio News 24

Bernardeschi pronto a rilanciarsi contro il Cagliari: il Bologna punta su di lui

Il Bologna si prepara alla delicata trasferta contro il Cagliari, e tra i giocatori che potrebbero essere protagonisti spicca il nome di Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo rossoblù sta scalando posizioni nelle gerarchie grazie a prestazioni in crescita e a una tradizione personale decisamente favorevole contro il club sardo.

Contro il Cagliari, infatti, Bernardeschi ha spesso fatto la differenza in passato, collezionando gol, assist e vittorie. Una vera e propria “vittima preferita”, come si dice in gergo calcistico. Con questo precedente incoraggiante, l’attaccante potrebbe partire dal primo minuto in una gara in cui il Bologna andrà a caccia di punti pesanti per restare agganciato alla zona alta della classifica.

Il calendario favorevole e la sosta per le nazionali offrono una chance importante per chi ha avuto meno spazio. Proprio per questo Bernardeschi potrebbe essere preferito a giocatori reduci da impegni internazionali, con lo staff tecnico attento a dosare energie e rotazioni in un periodo delicato della stagione.

Dal punto di vista tattico, il Bologna potrebbe sfruttare la sua duttilità. Bernardeschi può agire sia sulla fascia destra che su quella sinistra, ma anche alle spalle della punta. Una risorsa preziosa per una squadra che cerca soluzioni nuove in trasferta, dove finora i risultati sono stati meno convincenti rispetto al rendimento interno.

Oltre ai numeri e ai precedenti, a giocare a favore dell’ex Fiorentina e Juventus c’è anche l’aspetto mentale: ha dimostrato una crescente voglia di mettersi in mostra, e l’occasione contro il Cagliari rappresenta una possibilità concreta per rilanciarsi definitivamente nel progetto rossoblù.

Il Bologna, ancora imbattuto in casa ma in cerca di maggiore continuità lontano dal Dall’Ara, ha bisogno di punti per consolidare le proprie ambizioni europee. In questo contesto, la fiducia nei confronti di giocatori d’esperienza come Bernardeschi diventa fondamentale.

La sfida in Sardegna potrebbe quindi rappresentare una tappa importante non solo per la classifica, ma anche per il cammino individuale di un calciatore che vuole tornare protagonista. Se confermerà il suo feeling con il Cagliari, il Bologna potrà beneficiare di una prestazione decisiva e, magari, portare a casa una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione.

