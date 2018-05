Cominciata la campagna abbonamenti dell’Inter 2018/2019

Campagna abbonamenti Inter per la stagione 2018/2019: ecco tutte le informazioni sui prezzi e le modalità di vendita…

È partita il 3 maggio scorso la campagna abbonamenti dell’Inter in vista della stagione 2018/2019: i nerazzurri sono stati tra i primi club a lanciare la prima fase dedicata all’acquisto dei tagliandi per la prossima stagione per le partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia. Non è la prima volta che accade: è infatti consuetudine ormai da un po’ di anni per i nerazzurri quella di lasciare la possibilità agli abbonati della stagione in conclusione di rinnovare in vista della successiva. Dunque dal 3 maggio 2018, fino al 12 giugno, per oltre un mese, i tifosi già abbonati per la stagione 2017/2018 potranno decidere se confermare a prezzi agevolati, non confermare o cambiare il proprio posto a sedere a San Siro. Nella seconda fase poi (dal 15 al 31 luglio) verranno venduti gli abbonamenti per tutti i posti non confermati dai vecchi abbonati alle nuove modalità di prezzo previste per la stagione che sta per cominciare. Nella terza fase (dall’1 agosto 2018 in poi) ci sarà la vendita libera di tutti gli abbonamenti restanti a prezzi nuovi.

Per esempio le Poltroncine Rosse Centrali del Primo anello, ovvero i posti privilegiati per gli abbonamenti, saranno rivendute ai vecchi abbonati nella prima fase a 2.250 euro, per poi essere vendute nella seconda fase ai nuovi abbonati a 2.350 ed infine, qualora ne dovessero rimanere di invendute, essere destinate ai ritardati per 2.450 euro. Da sottolineare comunque che il prezzo medio di un abbonamento nerazzurro (circa 712 euro) è in aumento per la prossima stagione rispetto al recentissimo passato (prezzo medio 688 euro, +3,54%), soprattutto considerando i posti i posti centrali. In altri termini: se nella stagione 2017/2018 il costo medio di un abbonamento era di poco più di 36 euro a partita, l’anno prossimo il costo medio salirà a 37,5 euro. Da sottolineare in ogni caso le promozioni per gli under 18, per gli studenti universitari ed infine per gli over 65.

Campagna abbonamenti Inter 2018/2019: dove acquistarla

Sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti:

sul sito ufficiale dell’Inter (QUI)

all’Inter Store di Milano (Galleria Passarella 2)

a San Siro (ingresso 14)

in tutti i punti vendita VivaTicket

presso tutti gli Inter Club ufficiali

telefonicamente (al numero 02-487776101)

