Campagna abbonamenti Roma 2018/2019: al termine della stagione partiranno le nuove sottoscrizioni. Obiettivo: superare le 21mila tessere dello scorso anno

Campagna abbonamenti Roma 2018/2019: l’ambiente giallorosso pensa già alla prossima stagione. Conquistata la qualificazione in Champions League, la squadra di Di Francesco è attesa dall’ultima sfida di campionato in casa del Sassuolo; poi, dopo il periodo di vacanza, tornerà il tempo della preparazione. Obiettivo dei giallorossi: la svolta definitiva per una stagione che veda la squadra protagonista fino in fondo. E in tutto questo, a dar manforte alla compagine romana, non possono che esserci i tifosi. Da sempre ambiente caldo ed esigente, il tifo romanista si aspetta di vivere un’annata che possa vedere i suoi beniamini in lotta per titolo e coppe fino alle ultime battute. Il finale di stagione ha portato il giusto entusiasmo all’ambiente romanista, riacceso dalla conquista della semifinale di Champions League e da un campionato positivo che può regalare il terzo posto in classifica.

Se i tifosi aspettano i risultati, la società conta di incrementare il proprio numero di fedelissimi; la scorsa campagna abbonamenti fece contare poco più di 21mila sottoscrizioni: un numero poco entusiasmante che la Roma vuole far crescere puntando anche sul calciomercato, in una sessione estiva che si prospetta di livello. Al termine della stagione riaprirà la campagna abbonamenti, e il tifo romanista è chiamato a raccolta; la fase di prelazione per i vecchi abbonati partirà a fine mese e durerà circa un mese. Ancora non ufficializzati i prezzi delle tessere, che non dovrebbero subire particolari ritocchi rispetto alla passata stagione (seguiranno aggiornamenti); dalle Curve, con prezzi di poco inferiori ai 300 euro (200 circa per gli Under 14), alle Tribune Montemario e Tevere (circa 700 euro), passando per il parterre della Tribuna Tevere (poco più di 500 euro) e la Tribuna Montemario settore ‘Top’ (1200 euro per la stagione scorsa).