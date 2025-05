Salvezze e promozioni nei principali campionati europei: in Francia ci sarà il derby di Parigi, tutto deciso in Inghilterra

Salvezze e promozioni, come sta andando nei principali campionati europei: in Ligue ci sarà il derby di Parigi, tutto aperto in Germania, già deciso in Premier

Con la stagione 2024/25 ormai agli sgoccioli, iniziano a definirsi le griglie di partenza dei principali campionati europei in vista della prossima annata. In Ligue 1, il Montpellier è già retrocesso, seguito a breve dal Saint-Etienne, ormai senza più margini di salvezza. Restano ancora in bilico le posizioni di Le Havre, Angers, Nantes e Reims, che si giocheranno nelle ultime giornate l’evitabile condanna dello spareggio promozione/retrocessione contro la terza classificata della Ligue 2. Dal campionato cadetto francese, invece, arrivano già due certezze: il Lorient e il Paris FC, che ha festeggiato la promozione lo scorso venerdì. Metz e Dunkerque hanno staccato il biglietto per i playoff, mentre Guingamp e Laval si contenderanno l’ultimo slot utile. In Bundesliga, la situazione è molto più fluida: Heidenheim, Bochum e Kiel sono a rischio spareggio o retrocessione diretta, con St Pauli e Hoffenheim praticamente salvi. Nella 2. Bundesliga si profila un finale incandescente, con Amburgo e Colonia in testa ma braccate da un nutrito gruppo di inseguitrici tra cui Elversberg, Paderborn e Magdeburgo. I giochi restano apertissimi anche per la corsa ai playoff, con ben dieci squadre ancora teoricamente in corsa.

In Spagna, LaLiga ha già registrato la retrocessione del Real Valladolid, mentre per gli altri due posti sarà battaglia fino all’ultima giornata: Girona, Las Palmas, Leganes e, a sorpresa, anche il Celta Vigo sono pienamente coinvolte nella lotta per la salvezza, con il Siviglia che sembra aver preso il largo. Nella categoria cadetta, la LaLiga Hypermotion, regna ancora il caos: a quattro giornate dalla fine, Elche, Levante, Racing Santander, Oviedo e il Mirandes dell’italiano Alessio Lisci si contendono i due posti per la promozione diretta, mentre Almeria, Granada e Huesca puntano ai playoff, pur sapendo che due di loro resteranno deluse. Situazione completamente opposta in Premier League, dove quasi tutto è già deciso: Southampton, Leicester e Ipswich sono retrocesse, mentre Leeds e Burnley hanno centrato l’obiettivo promozione. A giocarsi l’ultimo biglietto per l’élite del calcio inglese nei playoff saranno Sheffield United, Sunderland, Bristol e Coventry.