Canada, il tecnico del Montreal cacciato per dei tweet del 2012

L’allenatore italocanadese Sandro Grande esonerato dal Montreal per dei tweet del 2012 dove incitava all’omicidio di un leader politico del Quebec

Il Montreal ha esonerato il tecnico italocanadese Sandro Grande, che vanta anche alcune presenze da calciatore nel Brescia, Frosinone e Potenza. Il motivo è legato ad alcuni tweet del 2012.

In particolare, dopo che un cecchino aveva sparato durante la festa del Parti Québécois, uccidendo due persone, ma non la leader del partito. Per l’occasione Grande aveva twittato che: «L’unico errore commesso dal cecchino è stato quello di mancare il bersaglio. Spero che ci riesca la prossima volta». Parole che non sono piaciute ai tifosi che hanno invocato a gran voce l’esonero del tecnico.