 Cancellieri Lazio, altro infortunio per i biancocelesti! Che sfortuna per Sarri, l'attaccante costretto al cambio. Le condizioni
Cancellieri Lazio, altro stop per i biancocelesti! Che sfortuna per Sarri, l’attaccante costretto a uscire dal campo. Le ultimissime

Piove sul bagnato in casa Lazio: mister Sarri non fa in tempo a recuperare un giocatore che subito ne perde un altro. Alla New Balance Arena, nella sfida contro l’Atalanta, la partita di Matteo Cancellieri si è conclusa dopo appena 21 minuti.

Il classe 2002 ha infatti dovuto abbandonare il campo a causa di un dolore al flessore della coscia sinistra, come lui stesso ha confermato al momento dell’uscita. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Al suo posto è entrato Isaksen.

Secondo quanto riportato da Federico Sala, inviato di Dazn a bordocampo, a inizio ripresa Cancellieri è tornato in panchina visibilmente zoppicante e sorretto da un membro dello staff. Il giocatore si è accomodato con una vistosa fasciatura e una borsa del ghiaccio applicata sulla parte posteriore della coscia sinistra, assistendo così al resto della gara.

