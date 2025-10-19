 Atalanta Lazio 0-0 LIVE: fuori Cancellieri per infortunio - Calcio News 24
Connect with us

Ultime Notizie

Atalanta Lazio 0-0 LIVE: fuori Cancellieri per infortunio

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

7 minuti ago

on

By

gewiss stadium

A Bergamo il match valido per la 7ª giornata di Serie A Atalanta Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Lazio, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

ATALANTA LAZIO CRONACA E DIRETTA LIVE

31′ Basic su punizione scalda i guanti a Carnesecchi.

22′ Cambio per la Lazio: dentro Isaksen, fuori Cancellieri

11′ Gran bel duello tra Marusic e Lookman.

5′ Piccole incursioni dell’Atalanta, ma la Lazio rimane attenta

1′ comuncia il match

Related Topics:

Ultime Notizie

Vieira, le dichiarazioni del tecnico ligure dopo Genoa Parma

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

17 minuti ago

on

19 Ottobre 2025

By

Vieira
Continue Reading

Ultime Notizie

Nottingham Forest, le ultime sulla panchina dopo l’esonero di Postecoglu

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

19 Ottobre 2025

By

Roberto Mancini
Continue Reading