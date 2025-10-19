Atalanta Lazio 0-0 LIVE: fuori Cancellieri per infortunio - Calcio News 24

Ultime Notizie
Atalanta Lazio 0-0 LIVE: fuori Cancellieri per infortunio
A Bergamo il match valido per la 7ª giornata di Serie A Atalanta Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Lazio, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
ATALANTA LAZIO CRONACA E DIRETTA LIVE
31′ Basic su punizione scalda i guanti a Carnesecchi.
22′ Cambio per la Lazio: dentro Isaksen, fuori Cancellieri
11′ Gran bel duello tra Marusic e Lookman.
5′ Piccole incursioni dell’Atalanta, ma la Lazio rimane attenta
1′ comuncia il match
