Il Barcellona pensa a Joao Cancelo. Il club blaugrana avrebbe proposto al Manchester City il terzino Nelson Semedo

Manchester City e Barcellona alle grandi manovre. Il club inglese, in estate, potrebbe cedere Joao Cancelo, acquistato per 60 milioni dalla Juve. Il portoghese non ha mai convinto e il Barça potrebbe riportarlo nella Liga.

Secondo il Daily Telegraph, il Barcellona avrebbe proposto in cambio il terzino portoghese Nelson Semedo. Dopo lo scambio con Danilo, un altro possibile scambio per Cancelo. City e Barça riflettono.