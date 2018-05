Cancelo resta all’Inter? «Non dipende da me, ma dalle due società»

L’Inter in Champions League, la permanenza di Cancelo è più vicina o più lontana? Le dichiarazioni del difensore arrivato dal Valencia

L’Inter ritorna in Champions League dopo sei anni, nel 2011/2012 l’ultima partecipazione nella massima coppa europea per eccellenza dei nerazzurri. Obiettivo stagionale raggiunto per i ragazzi di Luciano Spalletti che in un sorpasso ai limiti dell’assurdo battono 2-3 la Lazio e si qualificano in Champions League. Il difensore Joao Cancelo a fine partita commenta a caldo la vittoria sulla Lazio ai microfoni di Premium Sport: «Siamo contenti, dopo tanti sacrifici siamo finalmente riusciti a centrare l’obiettivo, è la vittoria di questo grande gruppo».

Queste le altre dichiarazioni rilasciate da Joao Cancelo a fine partita per celebrare la vittoria all’Olimpico sulla Lazio: «Abbiamo reagito da grande squadra. Questo è un gruppo splendido, composto da persone splendide e giocatori splendidi. E’ arrivato l’obiettivo dopo un grande lavoro. Questa sera c’è voluta tutta la forza del gruppo per conquistare il traguardo della Champions League. Rimanere all’Inter? Non dipende da me, ma dalle due società, Inter e Valencia, io sono fiero di aver fatto parte di questo gruppo».