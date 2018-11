Il miglior Cancelo alla Juventus: «Oggi sono più completo»

Joao Cancelo parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Valencia di Champions League. L’ex Inter ritrova il suo passato

Joao Cancelo è stato protagonista della conferenza stampa odierna in casa Juventus. Insieme al tecnico Massimiliano Allegri, il terzino portoghese ha parlato in sala stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Valencia: «La partita con il Manchester United è stata strana. Avevamo creato le migliori occasioni e controllato la gara sull’1-0 per noi. Meritavamo di vincere, ma il calcio è strano. Dobbiamo stare attenti al Valencia che è una grande squadra. Sarà una partita speciale per me. Ho passato tre anni belli al Mestalla, ma ora rappresento la Juve e vogliamo assolutamente ottenere i tre punti per andare avanti in Champions. Il Valencia ha degli ottimi giocatori e una buona organizzazione collettiva».

Cancelo sfida la sua ex squadra, il Valencia, formazione spagnola in cui ha vissuto tre stagioni prima di passare in prestito all’Inter lo scorso anno e poi non riscattato dai nerazzurri. In estate, invece, il trasferimento alla Juventus con cui nei mesi successivi è letteralmente esploso nelle prestazioni, anche in quella fase difensiva ritenuta fin qui il suo punto debole nel processo di crescita: «In Italia ho imparato molto, come in Spagna. Oggi sono un giocatore più completo e voglio continuare a crescere per diventare il migliore. Dani Alves è il miglior terzino del mondo. Senza nessun dubbio».