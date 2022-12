Candela: «Mourinho come Capello»

Vincent Candela, ex giocatore della Roma, ha parlato proprio dei giallorossi e di Mourinho al Corriere dello Sport

ROMA – «Dopo aver lavorato per due anni nell’Agenzia di Totti ho deciso di proseguire in ciò che mi piace. Ora lavoro per la Roma ed ero in Giappone con la squadra. Capello per me rimane l’allenatore numero in assoluto e in Mourinho ne rivedo le caratteristiche della gestione del gruppo. Poi è un vincente. Ibanez? Diventerà il più forte ma deve migliorare nella concentrazione».