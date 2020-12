Candreva Sampdoria, strappo ricucito: partirà dalla panchina

Pace fatta tra Antonio Candreva e la Sampdoria: l’esterno partirà dalla panchina ma non è escluso un ingresso contro il Crotone

Pace fatta tra Antonio Candreva e la Sampdoria. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i meriti principali vanno a Carlo Osti che ha saputo ricucire lo strappo e permettere che il giocatore venisse nuovamente convocato da mister Claudio Ranieri.

In considerazione che Candreva non si è allenato con i compagni, difficile che possa scendere in campo dal primo minuto di gioco. Facile però che il tecnico della Sampdoria lo tenga come jolly da inserire a partita in corso