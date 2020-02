Cañizares: «Atalanta Valencia? Non c’è nessun favorito»

Santiago Cañizares, ex giocatore del Valencia, è intervenuto ai microfoni di TMW per analizzare il match di Champions League contro l’Atalanta

Santiago Cañizares, ex giocatore del Valencia, è intervenuto ai microfoni di TMW per analizzare il match di Champions League contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: «Non c’è nessun favorito, e non lo dico per essere banale. Atalanta e Valencia, ora come ora, hanno entrambe il 50% di possibilità di passare il turno. Se in passato avrei scelto il Valencia senza pensarci due volte, oggi l’Atalanta è infatti una squadra con un entusiasmo pazzesco che sta dimostrando di potersela giocare contro chiunque».

INFORTUNI – «La mancanza dei due difensori centrali è un problema tremendo, lo ammetto. A Valencia non dormiamo bene da tempo visto che Diakhaby è in fase calante rispetto allo scorso anno, mentre Mangala ha giocato pochissimo finora: in parole più semplici, questi due sostituti non sono minimamente all’altezza dei titolari».