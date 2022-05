Cannavaro: «Insigne in America dovrà dare il massimo oppure...»

Le parole di Fabio Cannavaro che invita Insigne a non prendere sotto gamba l’avventura americana a Toronto

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato dell’addio ai partenopei di Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.

«L’addio di Insigne? Sempre grande amarezza, perché anche se ha giocato tanti anni poi quando lasci casa è sempre difficile. Cosa perde il calcio italiano? Un calciatore importante, può dare ancora tanto ma in America andrà a giocare a calcio con un concetto diverso: pur giocando all’estero, tanti hanno continuato a giocare in nazionale. Ha lasciato nel miglior modo possibile, ha onorato la maglia fino alla fine e va via contento».