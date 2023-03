Caos Foggia, dopo Gallo si dimette anche il neo tecnico Somma

Dopo le recenti dimissioni dell’allenatore Fabio Gallo, oggi si è dimesso anche il nuovo tecnico Mario Somma. Le dichiarazioni

Dopo le recenti dimissioni dell’allenatore Fabio Gallo, oggi si è dimesso anche il nuovo tecnico Mario Somma dopo la sconfitta contro il Monterosi. Ecco le sue dichiarazioni ad Antenna Sud.

PAROLE – «Sono qui per comunicare le mie dimissioni irrevocabili, non sono più in grado di guidare il Foggia, quindi è giusto che la palla passi a qualcun altro. Ringrazio tutti per la possibilità, ma credo sia giusto farsi da parte».