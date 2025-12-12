Capello: «L’Inter può fare molto bene in Champions. Conte forse deve osare di più. Sulla Juventus dico una cosa»

Capello, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulle italiane in Champions League soffermandosi su alcune cose

Le squadre italiane faticano a reggere il doppio impegno campionato-Champions, spesso schiacciate dalla differenza di ritmo e dalla profondità delle rose avversarie. Eppure, per Fabio Capello, scegliere tra le due competizioni non è un’opzione. L’ex tecnico sprona Atalanta, Inter, Juventus e Napoli a dare il massimo in Europa, analizzando le ragioni delle loro difficoltà e offrendo la sua ricetta per competere ai massimi livelli. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.



L’ULTIMA GIORNATA DI CHAMPIONS «Se guardiamo all’ultima giornata, l’Atalanta contro il Chelsea è stata l’unica che è riuscita a giocare alla pari con l’avversario, per tutti i 90’, in quanto a dinamismo, intensità e attenzione. L’Inter, pur meritando il pareggio, col Liverpool ha sofferto a livello di aggressività, mentre il Napoli a Lisbona ha pagato i troppi infortuni. Inoltre, forse le altre squadre hanno organici più profondi ed equilibrati dei nostri. Infine, soprattutto le formazioni di Premier fanno meno fatica a recuperare dal doppio impegno: sono allenate ad andare sempre a un ritmo molto alto, quindi quando giocano con un andamento leggermente più basso già sono pari al nostro limite».



L’ATALANTA HA MENTALITÀ DA COPPA «È vero, in Europa si esalta perché ha questo modo di giocare al quale noi forse adesso in Italia siamo un po’ abituati, ma che alle squadre straniere dà fastidio. Credo che possa arrivare tra le prime otto, perché ha la mentalità da coppa: giocare in Champions le viene quasi facile».

LEGGI ANCHE >>> Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica



IL NAPOLI «Il Copenaghen è da prendere con le molle, ma Conte ha una squadra di qualità e deve solo recuperare gli infortunati. È per questo che al Da Luz avrebbe dovuto fare di tutto per vincere e ipotecare gli spareggi, considerato che il prossimo turno si giocherà a gennaio, quando avrà più soluzioni».



LA FATICA DI CONTE IN EUROPA «Forse non riesce a trasmettere ai giocatori serenità e forza come in campionato. Quando giochi nelle coppe devi prenderti dei rischi senza avere paura di osare».



L’INTER DI CHIVU «Io credo tanto alla squadra di Chivu: mi dà fiducia. Nelle ultime due partite di Champions è stata sfortunata».



I PROBLEMI DELLA JUVE «Contro il Benfica a gennaio, visto come difendono le squadre di Mourinho e le difficoltà di quella di Spalletti a realizzare, sarà una bella sfida. Ma soprattutto, come ho detto mercoledì sera a Luciano, hanno tante difficoltà a difendere ed era successo anche a Napoli. Da qui a gennaio, comunque, ci sarà tempo per lavorarci».