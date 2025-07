Capello avvisa: «Calhanoglu è il Rodri dell’Inter, sostituirlo non sarà facile. Lautaro? I problemi si risolvono in un altro modo…»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sul caso scoppiato all’Inter tra Calhanoglu e Lautaro Martinez. Tutti i dettagli in merito

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato con lucidità e spirito critico il momento dell’Inter, reduce dalla partecipazione e dall’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’ex allenatore ha individuato alcuni aspetti positivi, come l’impegno di giocatori chiave e la crescita di giovani promettenti, ma ha anche evidenziato i limiti di un torneo condizionato dal clima estremo. Non sono mancate, inoltre, riflessioni sulle tensioni interne, con un richiamo diretto al caso Lautaro-Calhanoglu e all’importanza di risolvere i dissidi nello spogliatoio. Capello ha poi sottolineato l’insostituibilità del centrocampista turco, definendolo un perno imprescindibile per il gioco nerazzurro. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali pubblicate da La Gazzetta dello Sport.

MONDIALE PER CLUB INTER – «Aspetti positivi? Ho visto alcuni giocatori impegnarsi alla grande, come Barella o Lautaro, ma anche un cambio di mentalità. Qualcosa di diverso. Mi riferisco ai giovani come Pio Esposito o Carboni, ma anche a Sucic. Il più interessante dei nuovi. Anche se queste partite non fanno molto testo: il caldo umido ha influito parecchio ed è stato decisivo. I brasiliani, ad esempio, erano più abituati. Le condizioni atmosferiche hanno alimentato la stanchezza».

CASO LAUTARO-CALHANOGLU – «Queste dinamiche dovrebbero essere risolte negli spogliatoi. Lautaro ha parlato da capitano, com’è giusto che sia, ma quando metti nel mirino un compagno che non è presente in quel momento, allora secondo me non va bene. I problemi vanno sempre risolti faccia a faccia. È l’unica soluzione».

SOSTITUIRE CALHANOGLU – «È il Rodri dell’Inter. Un faro, un giocatore indispensabile per il gioco nerazzurro. Fa parte di quei perni con cui far girare la squadra. È logico che non sarà facile, in caso, sostituire uno come lui».