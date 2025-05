Capello gioca Inter-PSG: «Donnarumma meglio di Sommer, ha fatto la differenza. Attacco? Ecco la mia preferenza»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sul confronto tra Inter e PSG in vista della finale di Champions League. I dettagli

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Champions League tra Inter e Psg.

CONFRONTO SUI PORTIERI – «Sul cammino delle due finaliste c’è la firma di Sommer e Donnarumma, ma a mio avviso il peso di Gigio si è fatto sentire di più. Perché è vero che Luis Enrique ha allestito una grande squadra ma, per come sono andate le cose dai rigori agli ottavi col Liverpool alla doppia sfida con l’Arsenal in semifinale, è lecito chiederselo: senza questo Donnarumma, il Psg sarebbe arrivato fino a Monaco?».

SQUADRE – «Dumfries-Hakimi è un duello affascinante, una sfida di altissima qualità: scegliere è difficile. Lautaro-Dembelè: due modi diversi di essere bomber. Il Toro magari è meno fantasioso del francese, ma partecipa a tutte le fasi del gioco ed un uomo d’area, nato per colpire dove c’è aria di gol. In una cosa Lautaro supera il rivale: da vero capitano, è l’uomo che trasmette sempre qualcosa in più alla squadra, non soltanto con l’atteggiamento in campo – è sempre l’ultimo ad arrendersi – ma anche con tutto quello che precede la partita. La notte di San Siro col Barça è lo spot ideale: ha stretto i denti, ha fatto di tutto per esserci e ha bucato gli avversari alla prima occasione, procurandosi poi il rigore del 2-0».