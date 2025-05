Inter-PSG, meglio Sommer o Donnarumma? La scelta di Giovanni Galli: «La finale è la loro rivincita, scelgo Gigio. Ma il portiere ideale è un altro e gioca in Italia»

Le parole di Giovanni Galli, ex portiere del Milan e della Nazionale, sulla sfida tra Sommer e Donnarumma in finale di Champions League

La Champions League ha detto che Sommer e Donnarumma fanno la differenza e la sfida tra portieri renderà ancora più saporita la finale di Monaco tra Inter e Psg. Sul Corriere della Sera parla un numero 1 del passato, Giovanni Galli, che ha difeso la porta della Nazionale al Mondiale 1986 e che la Champions League l’ha giocata e l’ha vinta con il Milan.

LE SEMIFINALI – «Le semifinali hanno decretato la vittoria del portiere che para, Sono contento per Sommer e Donnarumma, alla faccia degli intellettualoidi che vogliono riscrivere il ruolo e snaturarlo. Se permette faccio io una domanda: è meglio un portiere bravo con le mani o uno che sa giocare con i piedi? Basta con le mode. Sono della vecchia scuola: il portiere deve parare. Se poi sa anche impostare il gioco tanto meglio. Invece, ora sembra tutto capovolto. E la cosa mi fa arrabbiare parecchio».

SOMMER, DONNARUMMA E… – «Sono diversi, per costituzione e esperienza. Nessuno dei due incarna il mio portiere ideale. Per me Carnesecchi rappresenta la figura del portiere: bello stilisticamente, elegante, efficace».

LE DIFFERENZE TRA SOMMER E DONNARUMMA – «Due grandi interpreti. Il primo ha esperienza e freddezza, il secondo un gran fisico e notevole esplosività. Per loro è una rivincita. Mi fa particolarmente piacere per Donnarumma, in Francia lo hanno messo in croce e lui adesso ha zittito i parigini che hanno la puzza sotto il naso».

ALL’INTER SI RIMPIANGEVA ONANA – «Mi viene da ridere al solo pensiero. Sommer è bravo, serio, affidabile. Un portiere strutturato, solido, che sa come si sta in porta. Ha una storia importante a cui forse è mancata una grande vittoria. La Champions e l’Inter possono aiutarlo a colmare la lacuna».

SE DOVESSE SCEGLIERNE UNO – «Ci dovrei pensare bene, alla fine punterei su Donnarumma. Sommer però mi piace tantissimo».