Capocannoniere Euro 2020: Ronaldo-Schick in testa ma vince CR7

Patrik Schick ha raggiunto Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica marcatori di Euro 2020: CR7 è ancora avanti. Il motivo

Patrik Schick ha raggiunto Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica marcatori di Euro 2020: con il gol alla Danimarca, anche lui va a quota 5 come il portoghese della Juventus. Un particolare però avvantaggia comunque CR7.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, si tiene conto anche degli assist e quello a Diogo Jota mette il portoghese in vetta per ora. Per ora, perché i più vicini tra i calciatori ancora in gioco sono Sterling e Dolberg, 3 gol ciascuno. Gli italiani invece sono fermi a 2: Insigne, Immobile, Locatelli e Pessina.